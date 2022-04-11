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تطورات جديدة في واقعة مقتل طالب سعودي على يد زميله داخل الفصل

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تطورات جديدة في واقعة مقتل طالب سعودي على يد زميله داخل الفصل

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الإثنين، 11-04-2022 12:48 م

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، في اتخاذ إجراءات إدارية على خلفية وفاة طالب بمدرسة متوسطة في جدة بعد مشاجرة مع زميله داخل الفصل، بسبب عدم وجود معلم خلال وقوع الشجار داخل الفصل.
وأوضحت الإدارة، أنه تم فتح تحقيق بهذا الخصوص، كون الحصص الدراسية متتابعة في رمضان، ولا توجد بينها فترة 5 دقائق كبقية الشهور، وفق صحيفة "عكاظ".
وكان طالب في مدرسة متوسطة بمدينة جدة توفي، أمس الأحد، إثر مشاجرة مع أحد زملائه داخل الفصل، قبل أن يرتطم رأس أحدهما في الطاولة، بينما تدخل زملائهما لفض الاشتباك.
ومن الجدير ذكره أنه بعد فض الاشتباك بين الطالبين فقد الطالب المتوفي توازنه وارتطمت رأسه مرة أخرى بـ"السبورة" قبل سقوطه على الأرض، ويفارق الحياة.
 

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