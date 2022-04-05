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إمام الحرم السابق يهاجم فنانًا شهيرًا : «اللي ما أدبوه أهله تأدبه المحاكم»

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الكلباني
Native
Teads
الثلاثاء، 05-04-2022 12:16 م


توعد إمام الحرب المكي السابق الشيخ عادل الكلباني، في تغريدة جديدة بحسابه في تويتر باللجوء إلى القضاء بعد مقطع تقليده في حلقة الأمس من برنامج ستوديو 22 على قناة MBC1 .
وقال "الكلباني" :‏بحمد الله نحن في عصر الحزم والعزم, واللي ما أدبوه أهله تأدبه المحاكم"، وأرفق بتغريدته نص المادة الثالثة التي تنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من يشهر بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وكان الممثل خالد الفراج قد أدى شخصية الشيخ الكلباني في برنامج ستوديو 22 حيث ظهر باسم حلبان الحلباني وظهرت الشخصية في قالب كوميدي أظهر الشيخ على أنه مهتم بتصوير الإعلانات أكثر من أي أمر آخر.
 

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