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فيديو مروع.. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري في السعودية

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الخميس، 07-04-2022 10:28 ص
سقطت سيارة مسرعة من فوق جسر على إحدى طرق مدينة الرياض بالسعودية في حادث مروع.
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادث الذي بدا وكأنه مشهد من مشاهد الرعب في أفلام السينما، ورغم فظاعة المشهد إلا أن الله لطف بقائد السيارة.
ورصدت عدسة كاميرا مثبتة في سيارة، المركبة تسقط من أعلى كوبري في الرياض بعد اختراقها الحاجز الحديدي، حيث تطاير زجاج السيارة وتناثر على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.
وقال المرور السعودي عبر حسابه بتويتر، "باشر مرور منطقة الرياض حادثًا مروريًا بسقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي، نتج عنه إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وجارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث".
 

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