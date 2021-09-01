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فيديو يهز السعودية.. طالبات في وصلة رقص جماعية داخل الفصل الدراسي

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Native
الأربعاء، 01-09-2021 09:57 ص

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد تصدر مقطع فيديو الترند لقيام عدد من الطالبات بوصلة رقص جماعية داخل أحد الفصول الدراسية.
ووثق مقطع الفيديو المتداول لحظة أداء عدد من الطالبات وصلة رقص بأحد الفصول في مدرسة بالمملكة، والذي وثقته إحدى الطالبات بجوالها، لأداء الطالبات لوصلة رقص جماعية على موسيقى أغنية في الفصل.
وكانت “وزارة التعليم” أصدرت قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع “توكلنا ويب”.
وأثار الفيديو غضب الجميع مطالبين بمنع الهواتف في المدارس، وفتح تحقيق في الواقعة التي اعتبروها تصدر صورة سلبية عن مدارس المملكة.


 

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