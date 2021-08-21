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شخص يلتقط صورة خاصة خِلسة لـ تركي آل الشيخ تثير غضبه

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تركي آل الشيخ
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السبت، 21-08-2021 12:00 م

أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، غضبه اليوم السبت، بعد انتشار صورة خاصة له أثناء تناوله العشاء في أحد المطاعم بمدينة الرياض.
ونشرت حسابات إخبارية صورة “آل الشيخ”، قائلة: “صورة خاصة تم التقاطها لرئيس هيئة الترفية خلال زيارة مفاجئة وغير مرتبة قام بها اليوم لمطعم بمدينة الرياض وتناول طعام العشاء في دعم منه للمطاعم الوطنية”.
من جانبه علق “آل الشيخ” على الصورة المنتشرة، قائلًا: “رحت وتعشيت وحاسبت.. ليه هالحوسه ومفاجأة وغير مرتبة ودعم وما دعم.. تراي موظف لارحت ولاجيت.. خصوصية الناس ياناس”.

 

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