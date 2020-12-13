الأميرة نورة تعلق على أول عرض أزياء في السعودية(صور)

الأحد، 13-12-2020
06:10 م
المصريون
علقت الأميرة نور
ة بنت فيصل آل سعود، مؤسسة أسبوع الموضة
السعودي والتي تعمل حاليا في هيئة الأزياء، على أول عرض أزياء على شاطئ البحر
الأحمر،
وفقا للشرق الأوسط.
وقالت الأميرة : “بعيداً عن مسألة الاستهلاك والتبعية، وجود
حركة شابة مهتمة بالأزياء ليس بالغريب في بلد ينمو ويتطور بشكل رائع مثل المملكة العربية
السعودية
، فالشباب السعوديون اليوم يعملون بحماس كبير وبإلهام من (رؤية 2030) على التعبير
عن أنفسهم وعن إبداعاتهم في مختلف المجالات، وليس في الأزياء فقط، وهذا خلق موجات أو
مجتمعات فنية داخل بلادنا تسعى للإعلان عن ذاتها.
وأضافت : فيما يتعلق بالشباب السعوديين المهتمين بالأزياء
فهم يستندون إلى إرث ثقافي عريق يتمثل في اللباس الوطني التقليدي والتنوع الهائل في
الأزياء السعودية
والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، وهذا كله يبعث في داخلهم الرغبة في
التعبير عن هذا الإرث بقوالب إبداعية جديدة، وبهويات جمالية مختلفة، تجعل المملكة منافساً
مُهماً ومُلهماً في عالم الأزياء إقليمياً ودولياً. ومن دون شك هذا أمر رائع وهدف نسعى
له جميعاً».
واختتمت: “أنا أرى أن الحراك الراهن طبيعي ورائع، والمطلوب
هو صنع مصممين أفراد يتمتعون بالشخصية والاستقلالية الإبداعية بحيث يضيفون للأزياء
محلياً ودولياً”.