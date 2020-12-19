فيديو فتاة كورنيش جدة يثير ضجة في السعودية

السبت، 19-12-2020
09:58 ص
المصريون
تصدر مقطع فيديو لمضاربة
بين شاب وفتاة
سعودية، على
كورنيش جدة
الترند
في السعودية
، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وتصدر هاشتاج #مضاربة
_الكورنيش، الترند
، والذي ظهرت فيه فتاة
وهي تهاجم الشاب الذي يقف أمامها على بعد أمتار بعنف وتوجه له ألفاظًا خادشة وغير
أخلاقية، وذلك بعد أن وصفها بمصطلح غير لائق أثناء مرورها على كورنيش جدة
.
وأبان الفيديو تجمع عشرات المارة حول الفتاة
والشاب أثناء
المشادة الكلامية بينهما؛ إذ ذكر مغردون أن الشاب انتقد طريقة لبس الفتاة
بمصطلح غير
لائق، لترد عليه الأخيرة بألفاظ خادشة.
ونظرًا لما يحتويه الفيديو على ألفاظ من الفتاة
لا تليق
مع قيم المجتمع، فإننا نعتذر عن نشر الفيديو.