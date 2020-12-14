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وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

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شمس الكويتية
 
الإثنين، 14-12-2020 09:50 ص المصريون

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية شمس، وهي في رحلة سياحية إلى بحيرة ساحرة في الأحساء السعودية، تتميز بالمياه النقية والمنظر الخلاب.
وتحدثت شمس في مقطع الفيديو عن مميزات المكان الذي تزوره، قائلة: “تخيلوا هذه البحيرة في الأحساء مساحتها 28 كيلومترًا فيها أسماك تجيها طيور مهاجرة من كل العالم مع الرمال بيضاء”.
وأظهر الفيديو أن “شمس” كانت ترقص بحركات شعبية مع المجموعة التي رافقتها في الرحلة السياحية على أغنية “عاش سلمان”.
ونال الفيديو على إعجاب النشطاء، فيما انتقد البعض جولة شمس في السعودية خاصة بعد حالة المشاداة بينها وبين مجموعات نسوية سعودية وناشطات سعوديات لتدخلها في شؤمن المرأة السعودية، حسب قولهم.
 

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