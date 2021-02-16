العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته وفيديو يكشف المستور

الثلاثاء، 16-02-2021
03:34 م
المصريون
عثرت زوجة فنان
شاب شهير عليه جثة
هامدة داخل شقته، بعد ساعات من نشره
منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتحدث عن أنه
سيقدم على الانتحار.
وفي التفاصيل، فقد تم العثور على الممثل الهندي سانديب نهار جثة
داخل شقته،
بعد نشره فيديو أخبر فيه الفنان
الراحل، وهو
في عقده الثالث من العمر، متابعيه بأنه لم يعد يرغب في البقاء في هذا العالم بسبب
خيباته المتعددة، التي من ضمنها المشاكل الزوجية التي تعكر صفو حياته والإحباطات
المهنية في بوليوود التي حولت حياته إلى “جحيم” بحسب “روسيا اليوم” نقلا عن صحف
هندية.
وأوضح بألا يجب لوم زوجة
ه على قراره الانتحار الذي سبق له التفكير فيه
والتريث من أجل إعطاء نفسه فرصة للانخراط مجددا في الحياة.
وذكرت شرطة مومباي أن زوجة
سانديب نهار عثرت على جثة
ه في بيته ونقلته على
الفور إلى المستشفى بمساعدة بعض أصدقائه. وفور وصولهم ومعاينة الجثة
، أعلن الأطباء
وفاته رسميا.