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انفصال محمد رمضان عن زوجته.. شقيقه يوضح

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رمضان
 
الأربعاء، 24-02-2021 07:57 م محمد فضل - متابعات

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية أنباء عن انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجةه.
من جانبه نفى محمود رمضان الشقيق الأكبر للفنان محمد رمضان ومدير أعماله، الأخبار المتداولة بشأن إنفصال شقيقه عن زوجةه.
وقال محمود رمضان في بيان صحفي أن هذه الأخبار ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وأعلن استغرابه من تداولها السريع، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من التليفونات بشأن هذا الأمر.
ويتواجد الفنان محمد رمضان في مدينة دبي بدولة الإمارات، ومن المقرر أن يعود إلى مصر غدا أو بعد غدا على الأكثر حتى يستكمل تصوير مسلسله الجديد "موسى"، الذي ينافس به في السباق الرمضاني المقبل.
مسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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