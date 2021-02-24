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شاهد.. معركة بالأسلحة النارية بين الشرطة السعودية ومُسلح فجرًا

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الشرطة
 
الأربعاء، 24-02-2021 09:44 ص المصريون

دخلت دورية من قوات الشرطة السعودية، في معركة مسلحة مع أحد الخارجين عن القانون والتي تم فيها تبادل إطلاق النار بين الطرفين.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه في أثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض فجرًا، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية ، محاولاً الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح.
وأضاف “الكريديس” بأن الدوريات قد تمكنت على الفور من تضييق الخناق عليه بعد تبادل إطلاق النار، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (3568) قرصا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و(1500) جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة.
وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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