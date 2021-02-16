بسبب ما فعله بزوجته..الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل عبدالرحمن الغشمري

الثلاثاء، 16-02-2021
11:08 ص
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ
حكم القتل بحق مواطن ارتكب جريمة بشعة بحق زوجة
ه.
وحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، اليوم، فقد تم تنفيذ حُكم القتل
حداً بأحد الجناة في تبوك بمنطقة تبوك ، وفيما يلي نصه، حسب وسائل إعلام محلية:
أقدم / عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري – سعودي الجنسية – على قتل زوجة
ه
/ هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري _ سعودية الجنسية _ وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى
وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر
التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته ، وبإحالته إلى المحكمة
الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني
وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً والحكم عليه بالقتل حداً ، وأيد
الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر
شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري
اليوم الثلاثاء 4 / 7 / 1442هـ بتبوك بمنطقة تبوك.