"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أكدت المحامية سناء لحظي، علي إنفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية
اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.
وقالت المحامية في تصريحات لـ صدى البلد، أن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته
في هدوء تام.
وتزوج مصطفى فهمي في 2017 من المذيعة اللبنانية فاتن موسى بعد زيجته الأولى
من السيدة الإيطالية والدة أبنائه، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي.
واعترفت فاتن موسى في برنامج "صاحبة السعادة"، بأن مصطفى فهمي
رجلا شرقيا من الدرجة الأولى، واصفة إياه بـ "سي السيد"، مشيرة إلى أنه
في بعض الأحيان يرفض ارتدائها ملابس مثيرة أو عارية لأنه رجل غيور.
وأوضحت أنها تقابلت معه على الريد كاربت بدبي حيث قامت بعمل حوار معه، ولم
تتخيل أنهما من الممكن أن يتزوجوا نهائيا.
وأشارت: “أنا أحب جمال مصطفى وهو فارس الأحلام بالنسبة لي، وكنت أقول لأمي
لا يوجد شخص في جمال مصطفى”.