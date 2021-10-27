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«نقل لها مرض جنسي من عاهرة».. حكم قضائي ضد روان بن حسين لصالح طليقها

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روان بن حسين وزوجها
Native
الأربعاء، 27-10-2021 10:44 ص

قضت محكمة بريطانية بإلزام الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين، بدفع غرامة قدرها 6500 جنيه إسترليني، لطليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف بتهمة مضايقته كما أمرتها المحكمة بعدم الاتصال بالمقريف أو عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة خمس سنوات.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قامت روان بمضايقة زوجها السابق وتمزيق ملابسه بعد اتهامه بنقله لها مرضا منقولا جنسيا من عاهرة.
واستدعى المقريف الشرطة وقتها إلى شقتهما في هايد بارك جيت وسط لندن، واعتقلت روان، بعد أن وجدت زوجها ينزف من الخدوش على وجهه.
وبعد إطلاق سراحها، أرسلت “الفاشنيستا” رسالة نصية لطليقها قالت فيها: “أنت مقرف ومثير للشفقة وكاذب”.
ونشرت روان صورا لعائلة محمد يوسف المقريف على “Instagram” واتهمته بنقل مرض جنسي من خلال النوم مع العاهرات.
وثبت بحق روان تهمة محاولة تشويه صورة زوجها السابق، عبر نشرها صورا على حسابها بانستجرام للمقريف وعائلته.
 

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