زوجة حسن أبو الروس ترد على أنباء طلاقهما بسبب دينا الشربيني

ردت غادة والي، زوجة الفنانة حسن أبو الروس، على خبر إنفصالهما بمنشور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.حيث نشرت مجموعة صور لـ حسن وعلقت نافية أخبار علاقته بالممثلة دينا الشربيني، وقالت: "حسن ما بدأش السنة دي حسن بقالوا 15 سنة بيمثل، وبيعمل ورش وشارك فى مهرجانات عالمية زي افينيون في فرنسا".وتابعت غادة: "حسن بياخد كل فرصة أنه يسعد اللي حواليه، أهله وصحابه، دار مسنين، أطفال، ملاجئ أو حتى ناس قابلها مرة في حياته فى الشارع، ودي رسالته الحقيقية، ونشر البهجة".وأضافت: "حسن من صغره معروف بلبسه المختلف ومش خايف يبقى نفسه لدرجة ان صحابه في الشغل القديم عملوله تورتة على شكل قميص مشجر، فيه فنانين كتير عالمية ومصريين حسن متأثر بيهم، عندهم ذوق مختلف زي مايكل جاكسون، برونو مارس، الأستاذ سمير غانم وفؤاد المهندس، أحمد زكي، شكوكو، وغيرهم .وتابعت : وبرغم من المحتوى الكوميدي والمزيكا الديسكو، شعبي، اللي بيقدمه حسن بيشتغل ليل نهار 15 سنة علشان يوصل لحلمه، حسن اشتغل بذكاء لترويج آخر أعماله مع الفنانة دينا الشربيني، زي اي دويتو اتنين فنانين عملوه، وده جزء من الحملة مع شركة الدعاية، كل اللى قابل حسن وعرفه معرفة شخصية يعرف قد ايه هو جدع وصاحب موقف، ومتأخرش فى مساعدة أي حد يلجأ له، وده اللى خلا صحابه يقفوا يلبسوا أحمر في فرحه".واختتمت زوجة أبو الروس: "وبرغم الحملات المقصودة ضده فشغله لسه تريند ومفيش حاجة هتوقف نجاحه لأن عزيمته أكبر بكتير، والناس اللي مش حابة أعماله ممكن تلغي متابعته بكل بساطة واحترام، ياريتكوا زي حسن في شجاعته انه يبقى نفسه الحقيقية من غير ما يقلد اللي حواليه، ويمشي ورا الدارج، وفي معافرته انه يوصل لحلمه بمجهوده بدون أي واسطة أو معرفة في المجال، كلنا في ضهرك وبنحبك يا أنضف قلب وألذ شيكالستك في مصر، مبروك يا أبو علي".