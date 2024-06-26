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استضافت شقيقتها في منزلها أثناء دراستها بالجامعة .. فوقعت الخيانة مع زوجها

خيانة
ا
الأربعاء، 26-06-2024 10:03 ص


اتهمت امرأة، شقيقتها العشرينية بالتسبب بطلاقها من زوجها بعدما وثقت فيها.

وقالت الفتاة في رسالة متداولة بمنصة "إكس"، إنها ذهبت إلى منزل شقيقتها للسكن لديها خلال فترة الدراسة الجامعية بسبب بعد قريتها عن الجامعة بحوالي 200 كيلومتر.

وأشارت إلى أن زوج شقيقتها كان يراها عند مرورها وسط الصالة، أثناء ذهابها للمطبخ  لافتة إلى أنها كانت تعتبره مثل أخيها، بحسب زعمها.

وأوضحت أن شقيقتها انفصلت عن زوجها، كما أشارت إلى خطبتها من طليق شقيقتها ورفض أهلها لهذه الخطبة.

وأبانت أن شقيقتها اتهمتها بأنها السبب في طلاقها من زوجها بسبب تغيره المفاجئ واختلاقه المشاكل من أجل الانفصال؛ حيث قالت لها "أنا كنت واثقة فيكي وجايبتك بيتي وهدمتيه".

وأضافت أنها تريد الزواج بالحلال من طليق شقيقتها، كما انتقدت تفكير أختها وظنها السيء فيها، فيما أثارت الرسالة جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي.

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