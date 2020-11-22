بيان عاجل واجتماع طارئ لنقابة الفنانين بسبب محمد رمضان

الأحد، 22-11-2020
08:49 م
المصريون
أصدرت نقابة المهن التمثيلية ، بيان
اً رسمياً بتوقيع نقيب
الممثلين الدكتور أشرف زكي تعليقاً على الضجة التي أثارها الفنان محمد رمضان
بصورته مع فنانين إسرائيليين في دبي، وهم :الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمطرب عومير
آدام، ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع، وتلقيه الكثير من الإنتقادات بسببها، فضلاً
عن تداول فيديو لرمضان خلال عرضه الأغنية الإسرائيلية الشهيرة Hava Naguila، وموجة الجدل الكبيرة حول الموضوع.
وجاء في البيان
أن مجلس النقابة تابع بكل اهتمام ما حدث من
جلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق مسؤوليته، وأكد المجلس على حقوق الشعب الفلسطيني
وأدان المجلس ظهور أحد الأعضاء برفقة فنانين ينتمون إلى الكيان الغاصب، مشدداً على
أهمية التمييز بين سياسة الحكومات والتطبيع الشعبي بين الدول.
كما دعى المجلس إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية
غدًا الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً، لاتخاذ القرارات
الحاسمة في هذا الشأن.