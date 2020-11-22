الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

ظهور مفاجيء لحنان ترك بعد عامين من الاختفاء..شاهد كيف أصبحت

إيدي كوهين لـمحمد رمضان:« انت في حمايتنا.. لا تخاف»

غزارة المياه تدفع مصر إلى الدخول في حزام الأمطار

فيصل بن فرحان: نبحث عن سبيل لحل الخلاف مع قطر

بعد أيام من الاتصال.. أردوغان يهنئ الملك سلمان

تنفذه بلاده.. "سلمان" يكشف عن العمل الأضخم في العالم

عاجل.. "أردوغان" يوجه رسالة هامة للملك سلمان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات إباحية وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

ADS
 

إيدي كوهين لـمحمد رمضان:« انت في حمايتنا.. لا تخاف»

Qsfn7
محمد رمضان مع فنان إسرائيلي
 
الأحد، 22-11-2020 06:27 م المصريون

بعد الضجة التي أحدثها الفنان محمد رمضان، بعد التقاط صور مع مطرب وآخر رياضي إسرائليين، خلال احتفالية في دبي، والتي طالب البعض نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق مع "رمضان" بسبب ما وصفوه بالتطبيع مع الإسرائليين.
خرج الإعلامي والباحث الإسرائيلي الشهير "إيدي كوهين" ليطمأن "رمضان" بأنه في حمايتهم ولن يستطيع أحد إيذائه.
وكتب تعليقًا على ما نشر في أحد الصحف المصرية على لسان نقيب الممثلين أشرف زكي، :« ما تخاف يا أسطورة، روح النقابة وما في حد يقدر يعملك حاجة، أنت في حمايتنا  يا برنس يا نمبر وأن. تحيا مصر».
وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، علق على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي.
وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة»، متابعا: «رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي».
وتابع: «لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي»، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.
 

إقرأ ايضا

2020_10_15_2_42_29_770

ظهور مفاجيء لحنان ترك بعد عامين من الاختفاء..شاهد كيف أصبحت

received_852136892285112

غزارة المياه تدفع مصر إلى الدخول في حزام الأمطار

202007010424212421

النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات إباحية وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

أخبار متعلقة

محمد رمضان

مفاجأة.. محمد رمضان يظهر في صورة جديدة مع اسرائيلي آخر

Capture

شاهد.. محمد رمضان يرفض استلام جائزته بسبب عادل إمام

Capture

أحدثا فوضى.. محمد رمضان ونيللي كريم يكسران أطباق مطعم بدبي

Capture

ابنة إيناس الدغيدي تثير الجدل بظهور مفاجيء

علي-المالكي

داعية سعودي شهير: المرأة للاستمتاع فقط وابنتي أولهن