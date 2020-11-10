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أحدثا فوضى.. محمد رمضان ونيللي كريم يكسران أطباق مطعم بدبي

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رمضان ونيللي
 
الثلاثاء، 10-11-2020 01:55 م المصريون

أحدث الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، حالة فوضى داخل أحد المطاعم الشهيرة في دبي، بعد قيام الأخيرة بتكسير عدد كبير من الأطباق داخل المطعم.
وظهر "رمضان"، رفقة نيللي كريم ومواطنها الفنان محمد رمضان، وهما يحطمان الأطباق في أحد المطاعم الشهيرة بالإمارات.
ونشرت نيللي، الفيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت خلاله أثناء قيامها بتكسير الأطباق هي ومحمد رمضان، في أحد مطاعم دبي.
وقالت وسائل إعلام إن “هذا النظام اعتمده المطعم للترفيه عن زبائنه، ومنحهم مساحة لتفريغ طاقتهم”، مشيرة إلى أن الفنانين التقطا الصور سويا بعدها.
 

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