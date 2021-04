بيان عاجل من قناة السويس بشأن التحقيق مع السفينة الجانحة

أصدرت هيئة قناة السويس، اليوم الاربعاء، توضيحا، بشأن سير ال تحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة " ايفر جيفين".قالت الهيئة، خلال توضيح عاجل، :" ردا على التساؤلات الخاصة بتطورات ومستجدات تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN نحيطكم علما بأن ال تحقيقات ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف".وأشارت الهيئة إلي أن الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت، لانتظار نتائج ال تحقيقات والمفاوضات وتفهم عدم إمكانية الإدلاء بتصريحات رسمية حتى حينه منعا للتأثير على سير التفاوض.والتزمت الهيئة بالإعلان عن كل ما هو جديد بخصوص ال تحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة.من جهته شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، علي اهتمام قناة السويس بعملائها.وأشار إلي تعويض 422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة البنمية "إيفرجيفن" التي جنحت في قناة السويس ، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى واستمرت لمدة 6 أيام.وأوضح أنه تم تقديم شهادة تخفيضات للسفن المتضررة، وحوافز تعويضية عن توقفهم في المجرى الملاحي، في حالة عدم حصولهم على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة، مؤكداً أن قناة السويس تعمل على الحفاظ على عملائها، وتسعى لتقديم خدمة متميزة لتكون في الصدارة دائماً.وكان الفريق أسامة ربيع، قد اعلن التحفظ رسميًا علي السفينة "إيفرجيفن"، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء ال تحقيقات حول أسباب الحادث.وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس ، إن ال تحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها بعد رسميا، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.وأكد الفريق ربيع أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاضل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.وكشفت هيئة قناة السويس، في بيان اً لها حقيقاً ما تردد حول عدم قيام الهيئة بدفع راتب عامل الحفار المشارك في تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.وقالت هيئة قناة السويس خلال بيان اً لها، إن ماتردد حول د حول عدم قيام الهيئة بدفع راتب عامل الحفار المشارك في تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN غير صحيح وعاري تماماً من الصحة، مؤكدة أن عامل الحفر لايتبع هيئة قناة السويس وإنما يعمل لدى شركة "نيوجاز" إحدى شركات المقاولات الخارجية من أصحاب الحفارات الأرضية ممن تعاقدت معهم الهيئة خلال أزمة جنوح السفينة البنمية، وقد حصلت الشركة على كافة مستحقاتها من تأجير المعدات ومستحقات العمالة المشاركة، وبالتواصل مع رئيس الشركة تم التأكد من حصول العامل على كافة مستحقاته عن العمل وحوافز إضافية مرضية تقديرا لجهد العامل.