بيان عاجل من التربية والتعليم للمدارس بسبب كورونا

الخميس، 01-04-2021
11:12 ص
المصريون
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع
المديريات التعليمية ، بشأن الاجرءات الاحترازية الوقائية الواجب اتباعها في جميع
المدارس
والمنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا
، خلال الفترة المتبقية من
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.
حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتباع الاجراءات
التالية قبل دخول المدرسة :
-ضرورة المسح
الحراري لجميع الطلاب والعاملين واولياء الامور قبل دخولهم إلى المدرسة
-الحفاظ على
النظافة العامة والشحصية والالتزام بآداب العطس والسعال
-إلتزام جميع
العاملين بإرتداء الكمامات
-الالتزام
بتوعية جميع العاملين بالمدرسة والطلاب لرفع وعيهم الصحي للحد من انتشار كورونا
-الالتزام
بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف وتجنب الازدحام.
- غسل الايدي
بالمطهرات او بالماء والصابون ، وتجنب ملامسة الانف والعين والفم بأيدي غير نظيفة
-تطهير الأسطح
والمناضد والهواتف بالكلور المخفف بشكل دوري منتظم
-نشر بوسترات
التوعية للتوعية بكيفية تجنب الاصابة بالفيروس ، وتوافر مستلزمات التطهير مقل
الصابون والكحول والكلور المخفف
كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الواجبة نحو
المخالط لحالة ايجابية والتي تتمثل فيما يلي :
*إذا كانت
المخالطة بالمنزل يتم تطبيق اجراءات العزل على الطالب او المعلم بالمنزل لمدة 14
يوم مع المتابعة اليومية
*إذا كانت
المخالطة بالمدرسة لطالب أو معلم لا يتم العزل ولكن يتم المتابعة اليومية من
الزائرة الصحية أو الادارة الصحية ، وإذا ظهرت الاعراض يتم لعزل واتخاذ اللازم.
* تطبق إجراءات
غلق الفصل أو المدرسة عندما تظهر أكثر من حالة إيجابية مؤكدة بين الطلاب والمعلمين.
* يتم فرض العزل
على الحالات الايجابية ، وإبلاغ الإدارة الصحية عن أي حالات مشتبهة
*يتم الاتصال
بالخط الساخن 105 لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا