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السعودية.. بيان رسمي مفاجئ بشأن برنامج «رامز عقله طار»

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رامز
 
الأربعاء، 14-04-2021 09:56 ص المصريون

أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا رسميًا مفاجئًا بشأن كواليس برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذي ترعاه الهيئة هذا العام، ويقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض على قنوات "MBC"، خلال شهر رمضان.
وذكرت الهيئة في بيانها   أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، مبينة أن البرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف حسب موقع اخبار 24 السعودي .
يشار إلى أن الفنان أحمد سعد، كان ضيف أول حلقة في شهر رمضان.
وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن "موسم الرياض"، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.
ونوهت الهيئة أن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.
ولفت البيان الي  أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.
وكان الفنان أحمد سعد أولى ضحايا برنامج رامز جلال، والذي انهال بالضرب والشتائم على رامز، فور علمه بالمقلب، إلا أن فريق العمل أنقذه منه، وتمكن رامز من مصالحته في النهاية.
 

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