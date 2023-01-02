بلاغ للنائب العام ضد مصور الفعل الفاضح لللفتاة والشاب

تقدم هاني سامح المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مُصور الشاب والفتاة المضبوطين بتهمة الفعل الفاضح أعلى كوبري الساحل بالقاهرة.



واتهم "سامح" في بلاغه رقم 38 عرائض 2023، مصور الفيديو بانتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهما، موكدًا أنه ما حدث يتوجب عليه معاقبة المصور وفق قانون تقنية المعلومات باعتبار أنه ما جرى كان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إنه ناشر الفيديو رغب في حصد المشاهدات والأرباح عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار لنص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة "بأن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة و تصـوير الأطفـال دون موافقة كتابية منهم.

ونصت المادة الثالثة من ذات القرار وفق نص البلاغ أنه "يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافي فى التصوير الشخصي إلا بتصريح مسبق، بينما تنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

ونوه البلاغ إلى المادة 116 مكررا (ب) من قانون الطفل التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشـرة آلاف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألـف جنيهـا كـل مـن نشـر أو أذاع بأحـد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانـات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عـرض أمـره علـى الجهـات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون".