الإثنين 02 يناير 2023
توقيت مصر 12:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد وفاتها.. ابنة النائبة ابتسام أبو رحاب تؤدي اليمين البرلمانية خلفًا لوالدتها

فيفي عبده تكشف عن ممارستها طقوس غريبة لاجابة الدعاء: بغطس تحت 7 موجات في البحر

عفو رئاسي عن الفنان حمادة صميدة.. ما تهمته وماذا تعرف عنه؟

بعد قرار الإعتزال.. زيزي عادل تفاجئ الجميع بصورة قديمة بدون حجاب وتدعو بالستر

بلاغ للنائب العام ضد مصور الفعل الفاضح لللفتاة والشاب

رئيس الإسماعيلي يهاجم نجم الفريق: فاكر نفسك «ميسي»؟

المفتي يوافق على إعدام مرتكب مجزرة «الريف الأوروبي»

اعترافات الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح أعلى الكوبري.. والنيابة تخلي سبيلهما

«العين حق».. بلوجر شهيرة تعلن وفاة زوجها بعد ساعات من نشر صور رومانسية لهما

عبدالله رشدي ينشر اول صوره لزوجته بعد وفاتها

ADS
 

بلاغ للنائب العام ضد مصور الفعل الفاضح لللفتاة والشاب

63b09fb34c59b73fa15bedcc
الواقعة
Native
Teads
الإثنين، 02-01-2023 10:12 ص

تقدم هاني سامح المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مُصور الشاب والفتاة المضبوطين بتهمة الفعل الفاضح أعلى كوبري الساحل بالقاهرة.

 

واتهم "سامح" في بلاغه رقم 38 عرائض 2023، مصور الفيديو بانتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهما، موكدًا أنه ما حدث يتوجب عليه معاقبة المصور وفق قانون تقنية المعلومات باعتبار أنه ما جرى كان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وقال إنه ناشر الفيديو رغب في حصد المشاهدات والأرباح عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي

 

وأشار لنص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة "بأن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة و تصـوير الأطفـال دون موافقة كتابية منهم.

 

ونصت المادة الثالثة من ذات القرار وفق نص البلاغ أنه "يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافي فى التصوير الشخصي إلا بتصريح مسبق، بينما تنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

 

ونوه البلاغ إلى المادة 116 مكررا (ب) من قانون الطفل التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشـرة آلاف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألـف جنيهـا كـل مـن نشـر أو أذاع بأحـد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانـات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عـرض أمـره علـى الجهـات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون".

 

إقرأ ايضا

16168743458978018

بعد وفاتها.. ابنة النائبة ابتسام أبو رحاب تؤدي اليمين البرلمانية خلفًا لوالدتها

فيف-عبده-76qcsjcdrsnqw6hj88x3u8msha936nzhvs6ocjioitz

فيفي عبده تكشف عن ممارستها طقوس غريبة لاجابة الدعاء: بغطس تحت 7 موجات في البحر

elbashayer-2022-08-26_338460

عفو رئاسي عن الفنان حمادة صميدة.. ما تهمته وماذا تعرف عنه؟

أخبار متعلقة

19_2022-638081235362850961-285

اعترافات الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح أعلى الكوبري.. والنيابة تخلي سبيلهما

ebb25eadcf

بعد ضبطهما.. الفيديو الكامل لفضيحة شاب وفتاة يمارسان الرذيلة أعلى الكوبري