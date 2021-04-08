الخميس، 08-04-2021
10:11 ص
المصريون
بعد أن أثار موجة عارمة من الغضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر،
قال المحامي أحمد مهران، إنه ستقدم اليوم ببلاغ
إلى النائب العام
ضد الممثل محمد
رمضان، إزاء ما اعتبره "سخرية" من جانبه تجاه الحكم القضائي الذي يلزمه
بدفع 6ملايين جنيه تعويضًا لصالح الطيار
أشرف أبواليسر.
وقال مهران، إن رمضان "تعمد السخرية والتهكم الاستهتار بحكم المحكمة
الاقتصادية، وتعمد إهانة القضاء المصري والتعليق على أحكامه بفيديو يسخر فيه من
أحكام القضاء وضربها عرض الحائط وتحريض المواطنين على عدم احترام أحكام القضاء
المصرى".
وكان رمضان نشر أمس، فيديو من داخل حمام السباحة، ظهر فيه وهو يلقي
الدولارات في المياه، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع مبلغ ٦
ملايين جنيه كتعويض للطيار أشرف أبواليسر، عن الأضرار التي لحقت به، بسبب نشر
لصورة داخل كابينة القيادة.
وطالب أبواليسر في الدعوى المقامة ضد رمضان، بتعويض نتيجة للأضرار الأدبية
والمادية التي تعرض لها، بسبب صورة نشرها الأخير، على متن طائرة كان يقودها،
قائلاً: "إنها تجربة لقيادة الطائرة".
وتعود الواقعة عندما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على تطبيق "إنستجرام"،
فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشارك جمهوره
"تجربته الأولى في قيادة الطائرات".
وعلى إثر ذلك، قررت هيئة الطيران المدني، سحب رخصة الطيار
أبو اليسر مدى
الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه للفنان بالتواجد والتصوير في
قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.