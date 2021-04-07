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شاهد.. حليمة بولند تتلقى هدايا خراف ونياق بعد قرار النائب العام الكويتي

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الأربعاء، 07-04-2021 09:55 ص المصريون

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو تكشف فيه عن تلقيها عدد من الهدايا بعد اعلان برائتها في “قضية غسيل أموال المشاهير” ورفع التحفظ عن اموالها وحساباتها.
ونشرت حليمة بولند مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الخراف في حديقة منزلها وعلقت قائلة “توي قاعدة من النوم لقيت كل هالخرفان في حديقتي فديتهم اهلي جايبيلي كل هالخرفان الله يحفظهم وحاطين شرايط وردية كيوت”.
كما نشرت حليمة بولند مقطع اخر لعدد من النياق وقالت “وهدولي بسبب طلعتي بالسلامة من بابا فديت بابا الله يحفظه ويطول بعمره ويخليه تاج على راسنا”.
وكان النائب العام الكويتي قرر رفع التحفظ عن أموال وحسابات عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتورطين في قضية غسيل أموال الشهيرة، والمعروفة إعلامياً باسم “قضية غسيل أموال المشاهير“، في تطور جديد للمراحل الأخيرة من القضية الشهيرة.
 

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