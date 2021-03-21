شاهد/ سمية الخشاب ترد على محمد رمضان بإيحاءات «غير لائقة»

الأحد، 21-03-2021
01:09 م
المصريون
بعد حالة الجدل التي أحدثها الفنان محمد رمضان
بنشر
صورته مع الفنانة سمية الخشاب
من كواليس مسلسل "موسى" المقرر عرضه في
رمضان
القادم، وتعليقه على الصورة، ردت الأخيرة بتعليق أثار استياء البعض بشكل غاضب.
وكان محمد رمضان
علق على الصورة بالقول: "لما الملبن
يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه"، الأمر الذي ردت عليه "الخشاب" بنشر
صور معه من كواليس المسلسل، نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل
الاجتماعي، وعلّقت: "بالراحه عالملبن يا موسى لينكسر، بصوت حلاوتهم رمضان
يجمعنا".
وتسبب التعليق في موجة هجوم عليها، معتبرين أنه يحمل
إيحاءات غير لائقة، ووصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لمقاطعة المسلسل خاصة أنه يُعرض
في شهر رمضان
المبارك.