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الصحة تمنع هذه الفئات من السفر خلال الموجة الرابعة

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وزيرة الصحة
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الإثنين، 18-10-2021 01:45 م

أعلنت وزارة الصحة، تحديد بعض الفئات الممنوع عليها السفر وقت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن الفئة الأولى تتمثل في كل من يعاني أعراضا تشبه أعراض كورونا، وفي حالة إذا كان المسافر يتجاوز عمر الـ60، ومن يعانى من الأمراض المزمنة، أو حالات صحية كامنة، قد تجعله عرضة للخطر.
وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وجددت دعوتها للمواطنين، بشأن تسجيل تلقي لقاح كورونا من خلال موقعها الرسمي، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.
وأكدت الوزارة، أنه في حال أخذ اللقاح، على المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية، فاللقاح لا يعطي مناعة 100%، لكنه يعمل على تخفيف الأعراض في حالة الإصابة ويجعلها بسيطة بدلا من كونها شديدة، ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة.
 

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