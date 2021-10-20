الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

اكتشاف فيروس جديد متفرع من «دلتا»

download
كورونا
Native
الأربعاء، 20-10-2021 11:00 ص
أعلنت الحكومة البريطانية، أنها تتابع عن كثب انتشار متحور فرعي جديد لكورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معديا بشكل أكبر، وفق فرانس برس.
والمتحور "أيه واي فور بوينت تو" (AY4.2) متفرع عن “دلتا” الشديد العدوى والذي ظهر في البداية بالهند وتسببت في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.
من جهته قال متحدث باسم الحكومة: “نحن نتابع المتحور الجديد عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر”. غير أنه شدد على أن “لا شيء يوحي بأنه ينتشر بسرعة أعلى”.
يأتي ذلك في وقت تسجل المملكة المتحدة عدداً متزايداً من الإصابات تجاوز 40 ألفاً كل يوم، وهو معدل أعلى بكثير من المسجل في بقية أوروبا. وأحصت بريطانيا في الإجمال نحو 139 ألف وفاة جراء الوباء.
كما يعزو بعض العلماء تدهور الوضع الوبائي، لاسيما في صفوف المراهقين والشباب، إلى ضعف تطعيم القصر وتقلص مناعة تطعيم الأكبر سناً في وقت مبكر جداً ورفع التدابير الوقائية بإنجلترا في يوليو.
لكن مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو يرى أن المتحور الجديد “ليست سبب الارتفاع الأخير في عدد الإصابات في المملكة المتحدة”، مضيفاً أن ظهورها لا يشكل “وضعاً مشابهاً لظهور المتحورين ألفا ودلتا اللذين كانا أكثر قابلية للانتقال (50% أو أكثر) من جميع السلالات في ذلك الوقت”.

يشار إلى أن المتحور الجديد غير موجود تقريباً خارج المملكة المتحدة، باستثناء 3 حالات سجلت في الولايات المتحدة وعدد قليل في الدنمارك، وقد اختفى هناك تقريباً منذ ذلك الحين. والعمل جار لاختبار مقاومته للقاحات.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

19_2021-637664790821554759-155

الصحة تمنع هذه الفئات من السفر خلال الموجة الرابعة

1-1325023

وزارة الصحة تعلن موعد ذروة الموجة الرابعة وتكشف أعراضها

19_2021-637583420020203920-20

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: الوضع خطير

640

دولة خليجية تعلن خلوها من فيروس كورونا وتعيد الحياة إلى طبيعتها

988888-645x432

فاوتشي يحذر من جائحة جديدة قادمة.. «لا مفر منها»

2021_1_24_21_19_20_796

بعد أيام من تصدرها الترند.. إصابة هاجر أحمد بكورونا ونقلها إلى المستشفى