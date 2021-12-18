بعد نجاتهم من الموت.. أول ظهور لأبناء محمد الشمري داخل المستشفى

السبت، 18-12-2021
09:10 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو آخر تطورات
الحالة الصحية لأبناء مشهور سناب شات السعودي الراحل محمد غانم الشمري، الذي توفي إثر
حادث على أحد الطرق السريعة فيما أصيبت زوجته وأبنائه.
وأظهر الفيديو قيام محافظ رفحاء فراج العماني بزيارة المصابين
في مستشفى رفحاء للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وخلال الفيديو ظهر محافظ رفحاء داخل غرفة بالمستشفى منوم
بها أبناء الشمري والذين تبين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
وأمس شيع أهالي رفحاء شمال السعودية
بعد صلاة الجمعة ، جثمان
شهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية محمد الشمري
، بعد تعرضه لحادث مروري قاتل
هو وأسرته، أثناء سفره إلى العاصمة الرياض قادماً من رفحاء، ما أدى إلى وفاته.
وذكر منيف الدليمي، أحد أصدقاء الشهير "الشمري"،
أن خبر وفاة صديقه نزل عليه كالصاعقة، فهو محبوب لدى الجميع، نظير ما يحمله من أخلاق
رفيعة، وتواصل مع الجميع بكل رحابة صدر وابتسامة، وعبر عن بالغ حزنه وألمه الشديد لخبر
وفاة صديقه إثر حادث مروري أليم أثناء سفره إلى الرياض.
وأضاف: "توفي في الحادث نفسه ابنة الراحل الشمري، حلا
البالغة من العمر 5 أعوام، وطفله الرضيع يوسف (7 شهور)"، مبيناً أن زوجة الراحل
ترقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.