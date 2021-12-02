بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

الخميس، 02-12-2021
01:53 م
رغم
الأزمة التي شهدها لبنان
مؤخرًا مع السعودية
والإمارات والبحرين والكويت، على إثر
تصريحات وزير الإعلام اللبنان
ي جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، والتي أدت إلى
قطع العلاقات الدبلوماسية بينهم، وجه "قرداحي"، رسالة تهنئة إلى دولة الإمارات
العربية المتحدة بعيدها الـ50.
وكتب
قرداحي في تغريدة على "تويتر": "أطيب تحية من القلب، الى الامارات
الحبيبة،
قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز
والتطور والرقي والطموح".
وأضاف:
"مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين
جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم..
أحبتي في الامارات
، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير".