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مطالبات بمحاسبة عمر كمال بسبب تصريح صادم من السعودية

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عمر كمال
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الأربعاء، 01-12-2021 03:03 م

أثار المطرب عمر كمال حالة كبيرة من الجدل بعد ساعات من حفلته الأخيرة في السعودية، حيث قام كمال بتغيير كلمات مهرجان "بنت الجيران" من "خمور وحشيش" لـ"تمور وحليب".
وأدى تفسير عمر كمال لسبب تغيير كلمات الأغنية إلى انتقادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي حيث قال كمال: "لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها"، ليعلق أحد المتابعين على مقطع الفيديو من الحفل عبر "تويتر"، قائلا: "الأراضي المصرية طاهرة زي السعودية ياعمر"، بينما أضاف آخر: "وهي مصر اللي مش طاهرة.. ياريتك ما علقت وقفلت بقك"، وعلق ثالث: "ده على أساس أن مصر بلد مش طاهرة، ده حتى ربنا ذكرها في القرآن.. ابقي افهم الكلام قبل ماتقولو".
بينما طالب عدد من المتابعين، نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بالتدخل ومحاسبة عمر كمال على تصريحه الذي وصفوه بـ"المسيء"، وعلق أحد المتابعين: "ياريت النقيب يرد على عمر كمال، محدش يقدر ينكر أن أرض الحرمين طاهرة وعلى راسنا هي وشعبها، بس معنى كلامه يمس مصر وشعبها واحنا لا نقبل إهانة أرضنا الطاهرة".
وبدأت الأزمة عندما كشف عمر كمال سبب تغير كلمات "بنت الجيران": "لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها، وتنفيذا لتعليمات النقيب هاني شاكر".
ونشر كمال مقطع فيديو مع حفله الثاني من موسم الرياض، معلقا: "حفلة اليوم التاني الحمد لله أثرت في شعب كامل وخليته يقول تمور وحليب".
 

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