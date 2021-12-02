الخميس 02 ديسمبر 2021
توقيت مصر 22:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد كورونا الجنيه المصري إلى أين يتجه ؟

طالبة بجامعة أسيوط تعتدي على أستاذها بسلاح أبيض في المحاضرة

شاهد لحظة وفاة أدهم السلحدار في الملعب بعد هدف فريقه القاتل في آخر دقيقة

صحفي لبناني يضع «شوبير» في موقف غاية في الإحراج: كنت سبب تغيير قوانين الكرة

تعليق ناري من «موسيماني» على عدم فوز«صلاح» بالكرة الذهبية

«أبوتريكة» يعلن التزام الصمت:لن أنسحب لكن لن أتكلم.. تعرف على السبب

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في المصري سيد الرشيدي

بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

شوبير يطالب نجم الأهلي بالرحيل: أحسن لك

كلوب يكشف سبب غضب صلاح بعد انتهاء مباراة إيفرتون

ADS
 

السعودية تعلن عدد أيام مدة إقامة المعتمرين داخل المملكة

2021_4_13_23_7_25_297
العمرة
Native
Teads
الخميس، 02-12-2021 10:44 ص

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن مدة الإقامة داخل المملكة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، 30 يوما، مشيرة إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج لمن بلغ 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، إذ لن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عاما.
وأوضحت الوزارة، أن اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، تنص على اشتراط التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي. وفقا لصحيفة عكاظ.
وأوضحت أن المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية فيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة.
 

إقرأ ايضا

2021_10_10_16_16_45_647

طالبة بجامعة أسيوط تعتدي على أستاذها بسلاح أبيض في المحاضرة

19_2020-637138368893059238-305

شاهد لحظة وفاة أدهم السلحدار في الملعب بعد هدف فريقه القاتل في آخر دقيقة

maxresdefault

صحفي لبناني يضع «شوبير» في موقف غاية في الإحراج: كنت سبب تغيير قوانين الكرة

أخبار متعلقة

1046844115_0_0_3177_1798_1920x0_80_0_0_387be335a3bca95768169e680dc070c9

السعودية.. أول دولة عربية تُسجل إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

images

للراغبين في العمرة.. تعرف على اللقاحات المعترف بها في السعودية

Capture

شاهد حمو بيكا يقتحم الغرفة على عمر كمال في السعودية ويسحله أرضًا والسبب صادم

image

ضبط الفتاة صاحبة واقعة سرقة سيارة أمام صاحبها بالرياض وكشف جنسيتها

Capture

تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

619f2f684c59b777174281b1

بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين