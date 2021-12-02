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السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في المصري سيد الرشيدي

dakhliasaudia
الشرطة السعودية
Native
Teads
الخميس، 02-12-2021 02:04 م

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مصري مقيم بمدينة الرياض لارتكابه جريمة قتل بحق مصري آخر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جاء نص البيان كالتالي:
أقدم / سيد أحمد الرشيدي – مصري الجنسية – على قتل / محمود عبدالعال أحمد – مصري الجنسية – وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة, صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سيد أحمد الرشيدي يوم الخميس 27 / 4 / 1443هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.
 

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