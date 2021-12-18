السبت 18 ديسمبر 2021
توقيت مصر 12:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العرب

مودل جيجي تثير الجدل بصورة فاضحة غير متوقعة

حُراس قبر الرسول يطردون فنانًا مصريًا شهيرًا أثناء بكائه أمام القبر

بعد وفاته.. كم تبلغ ثروت ماجد الفطيم؟

الملك سلمان يمنح فنان شهير الجنسية السعودية

«أنا أنثى نار».. فيديو فاضح لـ رولا يموت أخت هيفاء وهبى يحصد 20 مليون مشاهدة

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

خناقة على «فيسبوك» تتحول إلى جريمة قتل

مارست العلاقة الحميمية مع خطيبتي قبل الزواج.. فما الكفارة؟

الأرصاد تحذر من 72 ساعة: أمطار رعدية وعواصف ترابية

ADS
 

صديق محمد الشمري يكشف آخر تطورات حالة زوجته وأطفاله

image
ا
Native
Teads
السبت، 18-12-2021 08:50 ص

كشف عبدالرحمن العمار، صديق مشهور “سناب شات”  السعودي الراحل محمد الشمري، آخر تطورات حالة أسرته الصحية، حيث ترقد زوجته وأبنائه الثلاثة في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم لحادث مروري مروع أسفر عن وفاة “الشمري” وطفله الذي يبلغ من العمر 7 أشهر وطفلته التي تبلغ 5 أعوام.
وسادت حالة من الصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد وفاة محمد الشمري أحد مشاهير السوشيال ميديا، والذي نشر فيديوهات له ولأطفاله أثناء سفره إلى الرياض وطلب الدعاء من متابعيه كي يصل بالسلامة لكن القدر لم يمهله وتوفى في حادث مروري.
وقال صديق “الشمري”، إن زوجته وأبنائه الثلاثة يرقدون في المستشفى، لكنه أكد أن حالتهم مستقرة جدًا ويتلقون الرعاية والعلاج اللازم.

 

إقرأ ايضا

3816765_1638555896

مودل جيجي تثير الجدل بصورة فاضحة غير متوقعة

201708280343234323

حُراس قبر الرسول يطردون فنانًا مصريًا شهيرًا أثناء بكائه أمام القبر

61bca4dd42360412d17767ee

بعد وفاته.. كم تبلغ ثروت ماجد الفطيم؟

أخبار متعلقة

5e0282c84c59b76df46f1049

السعودية.. القبض على 250 موظفًا من وزارات الدفاع والداخلية والعدل

dakhliasaudia

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في المصري سيد الرشيدي

1624667_0

بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

2021_4_13_23_7_25_297

السعودية تعلن عدد أيام مدة إقامة المعتمرين داخل المملكة

image

عمر كمال يخرج عن صمته بعد إحالته للتحقيق بسبب«حليب وتمور»

16551004661637452848

مطالبات بمحاسبة عمر كمال بسبب تصريح صادم من السعودية