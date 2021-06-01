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بعد مصر.. دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالفطر الأسود

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بعد مصر.. دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالفطر الأسود

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الثلاثاء، 01-06-2021 10:27 ص

أعلنت دولة عربية تسجيل أول حالة وفاة بالفطر الأسود، بعد أن سجلت مصر عدد من حالات الإصابة بالفطر.
وأكد المتحدث باسم صحة محافظة ذي قار جنوب العراق، عمار الزاملي، تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الاسود في المحافظة.
وقالت مصادر طبية إن حالة الوفاة سجلت لأحد رجال الدين مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاة المريض.
ولفتت المصادر أن أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين.
وبحسب المصادر فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.
وكانت قد تداولت تقارير صحفية أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.
 

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