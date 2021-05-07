وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

الجمعة، 07-05-2021
10:33 ص
فتحي مجدي
توفي رجل إندونيسي أثار ضجة واسعة على الإنترنت بعد إطلاق سم الحشرات في فمه.
وأكدت عائلة "إي وايان ميرتا"، المعروف أيضًا باسم "كي جالانج بامونجكاس" وفاة
ه، إثر نوبة قلبية يوم الأحد، لكنها قالت إن الوفاة
ليست من المبيدات الحشرية
.
وانتشر مقطع فيديو لكي جالانج عاري الصدر، وهو يرش مبيد حشري في فمه، متجاهلاً قوة المبيد المصمم لقتل الصراصير والنمل، حيث ظهر وهو يتمايل إندونيسيا
بسعادة على الموسيقى، جالسًا القرفصاء، بينما كان يرشه إلى وجهه.
وعبر معلقون عن خشيتهم من أن وفاة
ه يوم الأحد كانت نتيجة لرش المواد الكيميائية السامة في فمه، وهو أمر نفاه أنا نيومان سابوترا، شقيق كي جالانج.
وقال سابوترا لوسائل إعلام محلية: "بصفتي شقيقه، فأنا أرفض (الشائعات) بأن كي جالانج مات بسبب مبيد حشري.
وتوفي بسبب نوبة قلبية. توفي يوم 2 مايو 2021 الساعة 6:15 صباحًا".
وبنى كي جالانج شعبيته كمعلم روحي
في بالي، لكن لم يحصل على الشهرة إلا بعد مقطع فيديو له وهو يفتح فمه لمبيد حشري عالي الضغط، وفقًا لموقع (Coconuts.co).
أوضح شقيقه سابوترا أنه توفي في مستشفى محلي في جيمباران ببالي، وأكد أن الأطباء قدموا تقريرًا طبيًا يثبت أن سبب وفاة
ه كان بسبب أزمة قلبية.
وأضاف أن الفيديو الفيروسي الذي انتشر لشقيقه عمره أكثر من عامين، وتدخلت عائلته القلقة في ذلك الوقت للتأكد من أنه لم يكرر هذا العمل الغريب أبدًا.
وأضاف سابوترا: "بعد ذلك، لم يفعل ذلك مرة أخرى لأن عائلتنا لم تسمح له باستهلاك المبيدات الحشرية
".
وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية ، تشمل الآثار قصيرة المدى لاستهلاك المبيد الحشري (بايجون) عدم وضوح الرؤية والغثيان والقيء والتعرق.