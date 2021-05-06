الخميس، 06-05-2021
09:34 م
فتحي مجدي
أصيب أسطورة ريال مدريد
الإسباني إيكر كاسياس بأزمة قلبية
استدعت نقله إلى المستشفى في الأسبوع الماضي.
وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها كاسياس بأزمة قلبية
، بعد أن سبق وأصيب خلال تدريب مع بورتو البرتغالي في عام 2019، بعد شعور الحارس الفائز بكأس العالم مرة أخرى بآلام في الصدر.
ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، نقل كاسياس إلى المستشفى الأسبوع الماضي، حيث يشتبه في إصابته بأزمة قلبية
ثانية.
وأشارت إلى أنه شعر بألم حاد في صدره أثناء لعب التنس مع بعض الأصدقاء، قبل نقله إلى مستشفى في مدينة بوزويلو دي ألاركون الإسبانية، على مشارف العاصمة مدريد.
فيما أوردت تقارير أخرى أن كاسياس لم يعان من أزمة قلبية
ثانية، على الرغم من أنه من غير الواضح سبب آلام الصدر. إلا أن الأمر على ما يبدو كان مقلقًا للحارس الأسطوري، الذي اعترف سابقًا أنه لم يكن يعلم أنه أصيب بأزمة قلبية
في عام 2019.
وقال كاسياس لماركا: "هناك إحساس لمدة نصف ثانية، أو حتى ذلك، عندما تأخذ نفسًا من الهواء يكون مذاقه مختلفًا".
وأضاف: "لاحظت أنني شعرت بالثقل وضيق في الهواء، وبدأت أفكر في أنه قد يكون من الحساسية. ثم، عندما ذهبت إلى مدرب حراسة المرمى، شعرت بصدري بدأ يضيق ولاحظت أن الهواء ينفد".
وتابع: "قلت له، روبرتو، أعطني سكرًا أو شيئًا من هذا القبيل لأنني أشعر بالخطأ ولا أعرف ما هو الخطأ معي. استلقيت على الأرض ورأيت شيئًا خطيرًا يحدث لي".
واستدرك كاسياس: "يبدو الأمر كما لو كنت في حمام سباحة وفجأة تريد الخروج ولا يمكنك ذلك، لقد كان الأمر بمثابة ألم. كنت أعاني من ضيق في التنفس أكثر وأكثر. روبرت، من فضلك اتصل بالطبيب، "قلت". أنا أغرق".
غادر كاسياس ريال مدريد
في عام 2015 بعد 25 عامًا مع النادي، لكنه عاد كمستشار في عام 2020.
في نهاية العام الماضي، تم تعيين كاسياس البالغ من العمر 39 عامًا نائبًا للرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد
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