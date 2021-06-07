بعد طلبها في "بيت الطاعة"..هالة صدقي تهدد زوجها بفضح أسرار خطيرة
ا
Native
الإثنين، 07-06-202110:54 ص
توعدت الفنانةهالة صدقي، زوجها بمنعه من دخول مصر إذا تحدثت،
قائلة: “عندي أسرار خطيرة”.
وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”،
المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إنها “رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ 7
سنوات، منذ أن غادر حياتها وأبناؤها، رافضة أي حديث معه أو مكالمات عن طريق الهاتف”،
موضحة أنها ساعدت أبيه على الرغم أنه لم يتواصل معها.
ولفتت:”تعرضت هي وأبناءها منذ 7 سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة
من قبل زوجها عبر “فيس بوك”، مردفة أنه رغم طلبها في “بيت الطاعة” إلا أنها لا تعرف
عن سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه “بيت طاعة” أو طلاق.
وأشارت إلى أنه خلال فترة سفر أولادها للمشاركة في بطولة
رياضية تم القبض عليهم لأنهم تم منعهم من السفر بسبب منع السفر من قبل والدهم، موضحة
أنها حاولت تجنيب أولادها هذه المشاكل ولكنها لم تستطيع.
وتابعت: “معندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة،
": ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر".