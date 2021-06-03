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منة فضالي تثير الجدل بالمايوه وتتوعد أصحاب التعليقات المُسيئة

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منة فضالي
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الخميس، 03-06-2021 10:47 ص

أثارت الفنانة منة فضالي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور لها عبر حسابها الرسمي، مرتدية المايوه.
وظهرت في الصورة مرتدية مايوه باللون الأسود ، وكانت تجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة، وشعرها منسدلا على كتفيها، فيما ظهرت في صورة أخرى داخل حمام السباحة.
وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة، قائلة: احمل اجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية.
وانهالت التعليقات المنتقدة لنشرها صورها شبه عارية، وهو ما رددت عليه الفنانة منة فضالي بالتوعد بملاحقة أصحاب التعليقات المسيئة وتقديم بلاغات للشرطة ضدهم.

 

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