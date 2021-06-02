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آمال ماهر تصدم الجميع وتعلن الاعتزال بعد فسخ خطوبتها

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آمال ماهر
Native
الأربعاء، 02-06-2021 09:52 ص

صدمت الفنانة آمال ماهر، الجمهور بإعلان اعتزالها الفن إلى أجل غير مسمى، والابتعاد عن أي نشاط فني بعد ساعات من إعلانها فسخ خطوبةها رسميا.
ونشرت آمال ماهر، منشورا عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، قالت فيه: ”جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء“.
وتابعت ”وإن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط، فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله“.
وأضافت: ”شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج، استمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور، وشكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا“.
 

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