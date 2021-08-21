الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

ADS
 

DNA يفضح خيانة رهف الفنون.. وطليقها: متعودة تنام مع رجالة كل يوم

4396889_1628580327
ا
Native
السبت، 21-08-2021 12:51 م


أحدث زوج السعودية الحاصلة على حق اللجؤ في كندا رهف القنون، صدمة لدى الرأي العام وجميع المتابعين له ولزوجته التي انفصل عنها مؤخرًا، بعدما أجرى تحليل الـ DNA لطفلته من رهف، والذي أثبت أن الطفلة ليست ابنته.
وكتب قائلاً: "دائماً ما رغبت بان أعمل فحص الـDNA، لكني أحببت إبنتي كثيراً، كنت خائف أنني سأخسرها، ولكن أمها كررت أنها لا تريد إبنتها، والآن أفهم لماذا لا تريدها. لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني بأن ريتا ليست إبنتي وأنني سأتركها، لهذا السبب لم تريد مني أن أجري الفحص، وبعد ما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها أرادت مني أن أرعى ريتا بينما هي تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها.
وتابع : كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أن ريتا ليست إبنتي".
وكشف عن ردها الصادم بعد إخبارها قائلاً: "أرسلت لرهف وأخبرتها..فقالت إنها سعيدة انني لست الوالد، وان ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيري".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالهجوم على رهف القنون التي أصبحت منبوذة في كل المجتمعات العربية بعد هروبها من بلدها السعودية، لتبحث عن حريتها الجنسية.



 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

Capture

فيديو مخل لأستاذ جامعي مع طالبة يثير ضجة

32021193718955056563

سعودي يصدم الجميع:«مراتي بتخوني قدام عيني وبحبها ومش قادر أطلقها»

download

مودل روز تستنجد بولي العهد من زوجها رجل الأعمال.. والأخير يهدد بمفاجأة

6202123141710876298840

فنانة شهيرة: أعز صديقاتي خانتني مع زوجي

000_Nic247110

صور عارية.. الإعدام لسيدة وزوجها شنقًا

a32575c8ef403995679b758c50584cbd

صورة رهف القنون قبل هروبها من الكويت تثير ضجة