DNA يفضح خيانة رهف الفنون.. وطليقها: متعودة تنام مع رجالة كل يوم

السبت، 21-08-2021
12:51 م
أحدث زوج السعودية الحاصلة على حق اللجؤ في كندا رهف القنون
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صدمة لدى الرأي العام وجميع المتابعين له ولزوجته التي انفصل عنها مؤخرًا، بعدما
أجرى تحليل الـ DNA لطفلته من رهف، والذي أثبت أن الطفلة ليست ابنته.
وكتب قائلاً: "دائماً ما رغبت بان أعمل فحص الـDNA، لكني أحببت إبنتي كثيراً، كنت خائف أنني سأخسرها، ولكن أمها كررت
أنها لا تريد إبنتها، والآن أفهم لماذا لا تريدها. لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني بأن
ريتا ليست إبنتي وأنني سأتركها، لهذا السبب لم تريد مني أن أجري الفحص، وبعد ما أنهيت
علاقتي معها بسبب كذبها أرادت مني أن أرعى ريتا بينما هي تذهب للحفلات وتنام مع رجال
آخرين كعادتها.
وتابع : كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت
أن ريتا ليست إبنتي".
وكشف عن ردها الصادم بعد إخبارها قائلاً: "أرسلت لرهف
وأخبرتها..فقالت إنها سعيدة انني لست الوالد، وان ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر
غيري".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالهجوم على رهف القنون
التي أصبحت منبوذة في كل المجتمعات العربية بعد هروبها من بلدها السعودية، لتبحث
عن حريتها الجنسية.