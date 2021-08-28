أول تعليق من هند القحطاني على قائمة الرجال الذين تود الارتباط بهم

السبت، 28-08-2021
10:39 ص
كشفت مشهورة
“سناب شات” السعودية هند القحطاني
، حقيقة نشرها
قائمة مشاهير، ترغب الارتباط
بأحدهم عبر حسابها الشخصي.
وقالت هند القحطاني
- التي تقيم في أمريكا-: “كلكم متابعيني
وكلكم عارفين ويش أنزل وإيش أنشر، من كام يوم نزلوا قائمة مشاهير إنه أنا كتبتها، واتكلموا
عن مشاهير أنا معجبة فيهم، مو صحيح”.
وتابعت : “والله ما نزلت شي ولا ذكرت أسماء ولا كتبت شيء،
هما استغلوا إن الشاشة سوداء، وأخذوها وكتبوا الأسماء واسمي مكتوب من فوق”.
وأضافت: “والله ما كتبت شي ولا هكتب ومستحيل أكتب شي، وما
أعرف من وين طلعوا ها الأسماء”.
وزادت : “أبغي أقول لكم شي، لا تصدقون المفبركين، قائمة أسماء
المشاهير الرجال واللي أدعي من زورها أني كتبتها مزورة ولا أساس لها من الصحة، أنا
ما رشحت أحد ولا كتبت أي اسم، وكل اللي باللستة مش معجبة فيهم ولا أفكر ولا في واحد
فيهم لأسباب احتفظ بها لنفسي”.
الجدير بالذكر أن بعض الحسابات المختصّة بأخبار المشاهير،
قالت إن هند القحطاني
، نشرت قائمة من المشاهير العرب، الذين يتمنون أن ترتبط بأحد
منهم.
وضمت القائمة كل من قائمة: الفنان السوري تيم حسن، ومشهور
السوشيال ميديا السعودي، سعد العنزي، الملقب بـ(سمول كابتشينو).