الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

هل يمكن أن تمتلك المملكة العربية السعودية فريق كرة قدم كبير في الخارج؟

ADS
 

أول تعليق من هند القحطاني على قائمة الرجال الذين تود الارتباط بهم

IMG_1478
هند القحطاني
Native
السبت، 28-08-2021 10:39 ص

كشفت مشهورة “سناب شات” السعودية هند القحطاني، حقيقة نشرها قائمة مشاهير، ترغب الارتباط بأحدهم عبر حسابها الشخصي.
وقالت هند القحطاني- التي تقيم في أمريكا-: “كلكم متابعيني وكلكم عارفين ويش أنزل وإيش أنشر، من كام يوم نزلوا قائمة مشاهير إنه أنا كتبتها، واتكلموا عن مشاهير أنا معجبة فيهم، مو صحيح”.
وتابعت : “والله ما نزلت شي ولا ذكرت أسماء ولا كتبت شيء، هما استغلوا إن الشاشة سوداء، وأخذوها وكتبوا الأسماء واسمي مكتوب من فوق”.
وأضافت: “والله ما كتبت شي ولا هكتب ومستحيل أكتب شي، وما أعرف من وين طلعوا ها الأسماء”.
وزادت : “أبغي أقول لكم شي، لا تصدقون المفبركين، قائمة أسماء المشاهير الرجال واللي أدعي من زورها أني كتبتها مزورة ولا أساس لها من الصحة، أنا ما رشحت أحد ولا كتبت أي اسم، وكل اللي باللستة مش معجبة فيهم ولا أفكر ولا في واحد فيهم لأسباب احتفظ بها لنفسي”.
الجدير بالذكر أن بعض الحسابات المختصّة بأخبار المشاهير، قالت إن هند القحطاني ، نشرت قائمة من المشاهير العرب، الذين يتمنون أن ترتبط بأحد منهم.
وضمت القائمة كل من قائمة: الفنان السوري تيم حسن، ومشهور السوشيال ميديا السعودي، سعد العنزي، الملقب بـ(سمول كابتشينو).


 

إقرأ ايضا

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

محمد-بن-سلمان-2-799x599

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

أخبار متعلقة

4396889_1628580327

DNA يفضح خيانة رهف الفنون.. وطليقها: متعودة تنام مع رجالة كل يوم

Capture

بعد أشهر من الحبس.. أول ظهور لـ أروى عمر لحظة الإفراج عنها في السعودية

download

مودل روز تستنجد بولي العهد من زوجها رجل الأعمال.. والأخير يهدد بمفاجأة

Capture

فيديو صادم من داخل غرفة نوم مشهورة سعودية يثير ضجة

720211620149543510832

مخلة وصادمة.. ننشر الصور التي حذفتها رهف القنون

Capture

بدور البراهيم ترد على هجوم فيديو الفستان: نزل بالغلط