بعد طلاقها في ليلة الدخلة.. فتاة تقود مظاهرة بالشرقية بعد إثبات عذريتها

الإثنين، 21-11-2022
09:11 ص
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو احتفالية من قرية
المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، أمس الأحد،؛
وتظهر فتاة فى المقطع فيديو يحملها أحد
الأشخاص وهي تلوح بقطع قماش بيضاء.
ووفقا للفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فإن
الاحتفالية حدثت في قرية الفتاة المعروفة باسم المسلمية التابعة لدائرة ونطاق مركز
صان القبلية في نطاق مركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية، وذلك على مقربة من
شريط قضبان السكك الحديدية الموجود في مدخل القرية.
في واقعة تشير بصورة كبيرة إلى الإثم وسوء الظن وعاقبته، أقدم رجل على طلب
إجراء فحص عذرية ابنته من أجل أن يُخرس ألسنة كل من تلاسن على ابنته وشكك فيها بعد
أن تزوجت يوم الخميس وتم تطليقها يوم الجمعة بحجة أنها ليست عذراء
،، وما أن ظهرت
النتيجة لتؤكد عذرية ابنته، حتى انتشرت صورة ضوئية من التقرير الطبي، ومعها فيديو
لفتاة يحملها والدها ويطوف بها أرجاء بلدته وسط تعقيب بصوتٍ عال من أحد الأشخاص
الذي تقمص شخصية المذيع: الشريفة العفيفة وصلت يا بلد.
وأظهرت صورة التقرير الطبي المتداول أن الفتاة م ال م غ، عمرها 16 سنة، تم
توقيع الكشف الطبي عليها بناءً على طلبها وطلب ولي أمرها، وتبين أنها عذراء
.