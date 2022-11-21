الإثنين 21 نوفمبر 2022
توقيت مصر 10:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول ظهور للشيخة موزة والدة أمير قطر في كأس العالم.. كيف بدت؟

قناة مفتوحة.. موعد مباريات اليوم في كأس العالم

حقيقة اعتناق مورغان فريمان الإسلام بعد مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم بقطر

بعد طلاقها في ليلة الدخلة.. فتاة تقود مظاهرة بالشرقية بعد إثبات عذريتها

الكويت تعلن مفاجأة للمصريين بشأن إصدار التأشيرات

لمن فاته حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. شاهد الفيديو

مجلس الدولة ينظر دعوى غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى

تزوج عليها سرًا وعندما علمت زوجته الأولى فعلت ما لم يتوقعه أحد!

ADS
 

بعد طلاقها في ليلة الدخلة.. فتاة تقود مظاهرة بالشرقية بعد إثبات عذريتها

Capture
الفتاة
Native
Teads
الإثنين، 21-11-2022 09:11 ص


تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو احتفالية من قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، أمس الأحد،؛ وتظهر فتاة  فى المقطع فيديو يحملها أحد الأشخاص وهي تلوح بقطع قماش بيضاء.

ووفقا للفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فإن الاحتفالية حدثت في قرية الفتاة المعروفة باسم المسلمية التابعة لدائرة ونطاق مركز صان القبلية في نطاق مركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية، وذلك على مقربة من شريط قضبان السكك الحديدية الموجود في مدخل القرية.

في واقعة تشير بصورة كبيرة إلى الإثم وسوء الظن وعاقبته، أقدم رجل على طلب إجراء فحص عذرية ابنته من أجل أن يُخرس ألسنة كل من تلاسن على ابنته وشكك فيها بعد أن تزوجت يوم الخميس وتم تطليقها يوم الجمعة بحجة أنها ليست عذراء،، وما أن ظهرت النتيجة لتؤكد عذرية ابنته، حتى انتشرت صورة ضوئية من التقرير الطبي، ومعها فيديو لفتاة يحملها والدها ويطوف بها أرجاء بلدته وسط تعقيب بصوتٍ عال من أحد الأشخاص الذي تقمص شخصية المذيع: الشريفة العفيفة وصلت يا بلد.

وأظهرت صورة التقرير الطبي المتداول أن الفتاة م ال م غ، عمرها 16 سنة، تم توقيع الكشف الطبي عليها بناءً على طلبها وطلب ولي أمرها، وتبين أنها عذراء.



 

إقرأ ايضا

1019171-FiA_B6eX0AwEX1M

حقيقة اعتناق مورغان فريمان الإسلام بعد مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم بقطر

كو3

الكويت تعلن مفاجأة للمصريين بشأن إصدار التأشيرات

thumbs_b_c_83c86e90855be1a8b0f39b760acab118

لمن فاته حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. شاهد الفيديو

أخبار متعلقة

09-08-22-392773618

«وحشية في المعاشرة».. تخلع زوجها في المحكمة: أخاف أن لا أقيم حدود الله

Capture

فعل صادم من عريس تجاه عروسته في ليلة الدخلة والأخيرة ترد: كان ممتعًا (فيديو)

1865950_0

المفتي يوافق على إعدام قاتل زميلته «فتاة الشرقية»

20180330173551605

زوجة تفاجئ الشيخ أبوبكر بسؤال صادم عن العلاقة مع زوجها ويرد: اطلقي حالًا