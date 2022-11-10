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فعل صادم من عريس تجاه عروسته في ليلة الدخلة والأخيرة ترد: كان ممتعًا (فيديو)

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اعتداء العريس على عروسه
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Teads
الخميس، 10-11-2022 12:30 م
انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يظهر عريسا يحطّم قطعة من كعكة الزفاف على وجه عروسه.

وأثارت الحادثة ذعراً كبيراً بين المستخدمين، واعتبرت التعليقات أن الزوج كان عدوانياً جداً في تصرّفه. إلا أن العروس التي نشرت الفيديو قالت إن الأمر كله كان ممتعاً.

وظهر العريس في الفيديو يمشي مسرعاً إلى كعكة الزفاف، ثم يمسك شريحة بيديه قبل أن يركض إلى العروس التي حاولت الهروب دون جدوى، إلى أن جلست في الزاوية ورفعت يديها مناشدة حتى امتلأ وجهها بالحلوى.

وسقطت العروس على الأرض ضاحكة، فيما حاول زوجها الجديد مساعدتها بعد فعلته.

 

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