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«وحشية في المعاشرة».. تخلع زوجها في المحكمة: أخاف أن لا أقيم حدود الله

09-08-22-392773618
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 13-11-2022 09:08 ص
رفعت زوجة ثلاثينية قضية خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بالوادي الجديد، حيث حضرت  إلى المحكمة تشكو مأساتها مع زوجها، وعذابها الذي تعيش فيه بصورة متكررة.
وأوضحت الزوجة للمحكمة أن ذلك بسبب  تعاطي زوجها  الأقراص المخدرة وعدم توفير مصروفات المعيش، ما دفعها إلى رفض أي علاقه بينها وبين زوجها بسبب تلك المشاكل.
وتضيف أنها ظلت  في هذا المرار طوال 16سنة  وتعرضت خلالها للتعذيب والطرد من مسكن الزوجية بسبب عدم توفير المصروفات ودفع إيجار المسكن التي تعيش فيه وأبنائها الثلاثة، حيث تعرضت للطرد اكثر من مره  والزوج غير مكترث بهده المشاكل .

تروي السيدة الثلاثينية مأساتها داخل محكمة الأسرة، أنها حضرت تطلب الطلاق للضرر من زوجها وذلك لأنها تخاف ألا تقييم حدود الله وأيضا أنها لا تطيق العيش معه في ظل الإهانة والضرب المستمر الذي تتعرض إليه  عندما تطالب زوجها  بعدم التعاطي والانفاق عليها و ابنائها .
وقالت أمام محكمة الأسرة أنها تعرضت إلى حالة نفسية سيئة بسبب معاملة زوجها وذهبت إلى أهلها وتركت له الشقة وما فيها إلا أنها فوجئت بالزوج قد باع أثاث الشقة بأكمله ليصرف علي مزاجه الخاص لكونه يتعاضي الحبوب المخدره.

وقالت: لقد كان زوجي يخرج يوميا للسهر مع أصدقائه ويتركنا بالجوع ولا يوجد اي شيء والاطفال صغارا يتضورون جوعا  ثم يعود إلى المنزل في ساعات متأخرة ليمارس معي العلاقة بطريقة وحشية  ولا يهمه صراخ الأطفال إلا أنه يريد أن يشبع غريزته الحيوانية فقط.

وأوضحت أنها شعرت  بالإهانه وتعرضت للضرب عشرات المرات  بسبب مطالبتها لزوجها ان يكف عن التعاطي ويدبر مصاريف البيت الا انه لم يحرك ساكنا .

وأضافت انها لم تتحمل  ذلك، وساءت حالتها  النفسية، وطلبت الطلاق للضرر من زوجها، حتى حكمت لها المحكمة بذلك.
 

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