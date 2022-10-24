زوجة تفاجئ الشيخ أبوبكر بسؤال صادم عن العلاقة مع زوجها ويرد: اطلقي حالًا

الشيخ محمد أبوبكر

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استغاثت زوجة بالشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، بسبب طلبات زوجها غير اللائقة منها في العلاقة الزوجية، فأرسلت السائلة إلى الشيخ وقالت،" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا شيخ أنا جوزي طلب مني طلب غريب أوي .. وأنا مش عارفة أعمل إيه، هو يريد يجيب ست أخرى إلى بيت الزوجية ويجامعنا سويًا في وقت واحد، وأنا لسه في أول سنة جواز وحامل، وكمان عاوزني أعمل مايكروبلدنج، وعملية تجميل في مناطق من جسمي، وشفط دهون ونفخ مناطق معينة، أنا عارفة إن كل ذلك حرام.. مش عارفة اعمل إيه؟، ممكن حضرتك تنور لي طريقي؟".



فرد الداعية وقال أنا بقول لحضرتك من غير كلام، ودي نصيحة وخديها مني وأنا بكلمك كأخ، بعيدًا عن البرنامج والشيخ محمد أبو بكر، وبعيدًا عن الدين والله، اطلقي حالًا وأنتِ الفائزة، اخرجي من هذا البيت فورًا وأنت الفائزة، مؤكدًا أنه لا خير في هذا الرجل أبدا.



وأشار أبو بكر إلى شيء يسمى الإنسانية قبل الإسلام، منوها إلى أنه من الأصل لو أن الشخص متزوج من سيدتين لا يجوز له ان يجمعهما في فراش واحد، فهذا ليس من الديانة وليس من الإنسانية وليس من المروءة وليس من الأخلاق وليس من الرجولة.



وأضاف الداعية عبر برنامجه،" إني قريب"، المذاع عبر فضائية" النهار"، أنه في واقع السؤال ان الرجل يريد ان يحضر سيدة أخرى إلى بيت الزوجية ويجامعهما سويًا في وقت واحد، ولم تقل زوجته الثانية فهذا مما يوحي أن السؤال بأن الرجل يريد أن يحضر سيدة في الحرام، مشيرًا بقول بالله عليكم أمة تنتظر نصرة من ربنا ورفع الغلاء يبقي هذه أسئلتها.



وأكد أبو بكر أن أي عمليات تجميل يميل إلي الابتعاد عنها مطلقًا، ولكن إذا اختلط أي نوع صبغ بالدم فهو حرام، مؤكدًا أن كثيرل من مراكز التجميل يكذب ويدلس على الناس.



ونصح الداعية هذا الزوج بأن يعود إلى الله وأن يرجع إلى نفسه لكي يكون رجلا.

