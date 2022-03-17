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بعد رفض دفع تعويض 6 مليون.. محكمة النقض تصدم محمد رمضان بحكم نهائي

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الخميس، 17-03-2022 10:31 ص

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من قبل الفنان محمد رمضان على حكم محكمة مستأنف الاقتصادية، والذي قضى بإلزامه بدفع تعويض قيمته 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد الوصول إلى آخر درجة من درجات التقاضي.
وأصبح رمضان ملزما بدفع التعويض، بعد أن بات الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، وفي ظل وصوله إلى آخر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض.
وفي تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أكد محامي الطيار الراحل أن موكله لم يكن ينتظر التعويض المادي، بقدر ما كان يريد أن يعود إليه حقه المعنوي وأن يسترد رخصة قيادة الطائرات.
 

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