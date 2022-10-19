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بعد ذهابه للمستشفى.. منع مصطفى كامل من زيارة شيرين

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شيرين
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الأربعاء، 19-10-2022 11:07 ص

كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عضو نقابة الموسيقيين في مصر، كواليس زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب للاطمئنان عليها، مشيراً إلى أن جميع أعضاء النقابة مستعدون لدعمها بالكامل والوقوف بجانبها في تلك المحنة.

وقال عضو نقابة المهن الموسيقية، إنه ذهب لزيارة شيرين بصحبة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، ولكن تم منعمها من الدخول، لأسباب طبية وقضائية.

وأضاف: "لم نستطع التواصل معها أو رؤيتها بأي شكل، وحتى مكالمات التليفون محدش قدر يوصلها عن طريقها".

وتابع حديثه قائلاً: "واجب علينا أننا نقف جنب شيرين باعتبارها ثروة قومية للمصريين، وهي واحدة من أحسن الأصوات في مصر والوطن العربي".

وأكد الفنان حلمي عبدالباقي على مساندة النقابة لها وعلى رأسهم الفنان مصطفى كامل، واستعدادهم لتقديم كافة الدعم المعنوي والمادي حتى تستطيع الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت.
 

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