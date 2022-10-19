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مصادر من داخل المستشفى الذي تعالج فيه شيرين تكشف تفاصيل ما حدث وحالتها الصحية

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شيرين
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الأربعاء، 19-10-2022 09:40 ص



كشفت مصادر عن طبيعة التعامل مع الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الأيام الماضية، لحين إدخالها إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الأمراض النفسية وعلاج الإدمان.

وقالت المصادر- حسب مصراوي-  إنه "جرى اصطحاب الفنانة شيرين عنوة إلى داخل المستشفى الذي يقع بمنطقة النزهة، بعد تواصل أسرتها مع فريق المستشفى وطلب مساعدتهم في علاجها من الإدمان".

وأوضحت المصادر أن المستشفى "من المفترض" إبلاغه بتفاصيل الحالة الصحية لشيرين إلى المجلس القومي للصحة النفسية، الذي يتابع الحالة الصحية للحالات المشابهة، خاصة التي تخضع للعلاج جبرًا دون رغبة مؤكدة منهم.

وأشارت إلى أن المستشفى فرض حالة شديدة من التكتم والسرية على الحالة الصحية لشيرين، ووضع لها كودًا خاصًا مع أسرتها فقط، ولم يتم إبلاغه لأي شخص، وعبر هذا الكود تستطيع أسرتها من الدرجة الأولى الحصول على تحديث بحالتها الصحية باستمرار.

وقال أحد المصادر، إن طبيبها الخاص نبيل عبدالمقصود لم يعلم بإجبار أسرتها على دخولها عنوة للعلاج داخل المستشفى، وفشلت شيرين عبدالوهاب في التواصل معه لوجوده خارج مصر في هذا التوقيت، لكنه أبدى اعتراضه على طريقة تعامل أسرتها معها بهذا الشكل.

وأضاف المصدر: "عبدالمقصود كان يرى أن الطريقة الأمثل للتعامل مع شيرين هو التواصل معها وإقناعها بضرورة العلاج، وأخذ خطوات بالفعل في هذا الاتجاه، لإدراكه بطبيعة حالتها وشهرتها التي تحتم عليها التعامل الهادئ مع تلك الأزمة، لكنه غضب من الطريقة التي تعاملت بها أسرتها وإجبارها على دخول المستشفى وحجزها داخله، ولم يستطع التواصل معهم لمعرفة حالتها الراهنة".
 

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