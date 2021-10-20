بعد تصدرها الترند.. حقيقة زواج هند القحطاني

الأربعاء، 20-10-2021
11:47 ص
تصدر هاشتاج " زواج هند القحطاني
" الترند
على
مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية وتحدث البعض عن زواج هند من رجل أعمال سعودي
بمهر 3 مليون ريال.
لكن بالبحث عن حقيقة هذه المعلومة اتضح انها غير حقيقية،
بل أن البعض أكد أن الترند
مدفوع من أجل إثارة الضجة حول "القحطاني"
وتصدرها الترند
والحديث حتى يزيد الطلب والأجر في إعلاناتها، كما انها لم تعلق على
هذا الأمر.
فيما أكد البعض أنها ستخرج في فيديو تعلق عليه بأنها لم
تتزوج وأنها لن تخفي زواجها إذا تم من أي شخص، وذلك في خطة منها لاستمرار تصدر
اسها على محركات البحث في جوجل ومواقع التواصل.